Les redevances des clients de la direction de distribution de l'électricité et du gaz d'El Harrach (Alger) ont atteint à la fin juin 3 milliards de DA en juin dernier, a indiqué, dimanche, un communiqué de cette direction locale.

Selon cette direction locale relevant de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG), filiale du Groupe Sonelgaz, "les redevances des clients de ladite direction cumulées durant les trois dernières années ont atteint 3 milliards de DA, dont 1,52 milliards de DA de créances pour les clients ordinaires. Le cumul des factures impayées est due au gel des opérations de coupure de l'approvisionnement en énergie (gaz/électricité) des clients, dont les factures ont été impayées, lors de la pandémie du nouveau coronavirus, en application des orientations des hautes autorités du pays, souligne le communiqué.

Le cumul de créances a impacté dans une large mesure les investissements prévus par la Direction, précise le document, notant que "les clients concernés sont appelés à régulariser leur situation et à s'acquitter de leurs dettes, en faisant preuve de citoyenneté et de responsabilité collective et individuelle".

La direction a affirmé sa disponibilité à assurer toutes la facilités possibles pour le paiement de leurs dettes, notamment à travers l'élaboration d'un échéancier de paiement négociable en fonction du nombre de factures impayées et du montant des redevances", conclut le document.