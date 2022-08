L'Observatoire national de l'environnement et de développement durable (ONEDD) a signé, dimanche à Alger, une convention de partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour réaliser un projet portant sur la gestion intégrée des forêts et de la biodiversité au massif des Bibans.

Cette convention a été paraphée par le directeur général de l'ONEDD, Karim Arab, et la représentante de la FAO en Algérie, Irina Kouplevastskaya Buttoud, en présence de la ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, et des représentants des ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de l'Agriculture.

Ce projet qui sera financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) à hauteur de 3.297.260 dollars, sera exécuté par l'ONEDD avec l'appui technique de la FAO. Il sera mis en oeuvre, dans une première phase, dans les deux communes de Theniet Ennasr (wilaya de Bordj Bou Arreidj) et Ighil Ali (wilaya de Bejaïa).

Lors de la cérémonie de signature, Mme Moualfi a expliqué que ce projet qui s'étalera jusqu'à décembre 2025, visait à améliorer la production des terres montagneuses et aider les populations locales à utiliser au mieux les ressources naturelles, et ce, dans l'objectif de promouvoir le développement durable et protéger la biodiversité et les écosystèmes. De son coté, Mme Buttoud a souligné que la réalisation de ce projet permettrait de contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable (ODD) et la gestion intégrée des forêts.