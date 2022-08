L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) a lancé une plateforme numérique interne pour recevoir les doléances et propositions des employés, indique un communiqué du ministère délégué chargé de la Micro-entreprise.

"Une plateforme numérique interne a été développée au niveau de la Direction générale de l'ANADE pour permettre à tous les employés de soumettre leurs préoccupations et doléances ainsi que leurs propositions aux différents niveaux de responsabilité (Direction générale, Secrétariat général et services centraux), et ce dans le cadre de la garantie de la confidentialité du traitement des données", précise la même source.

Cette plateforme vient "en exécution des orientations du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat et en application des instructions du Directeur général par intérim de l'ANADE, pour assurer la transparence dans le traitement des différentes propositions et doléances des travailleurs", a-t-on ajouté de même source.