Un centre cynotechnique de la Sûreté nationale a été inauguré, dimanche à Aïn Témouchent à l'effet de créer une nouvelle dynamique aux activités des services opérationnels de lutte contre différentes formes de criminalité. Véritable acquis pour ce corps de sécurité, le centre cynotechnique a été inauguré par l’inspecteur régional de la police de l’ouest d’Oran par intérim, le commissaire Dahman Djaziri. Le centre aura pour missions l’élevage et le dressage de chiens, la formation des entraîneurs et des maîtres-chiens, a souligné sa directrice, la commissaire de police Samira Degdeg.

La commissaire Degdeg a ajouté que ce centre cynotechnique revêt une grande importance pour lutter contre différentes formes de criminalité.

Les chiens sont entraînés à détecter les stupéfiants, les explosifs et les armes, comme ils peuvent participer dans des opérations de secours lors de catastrophes naturelles, tels les tremblements de terre. Situé dans la commune de Châabat L’ham, le centre s’étend sur une superficie de 78.996 m2.

Il dispose de neuf (9) blocs, dont 100 niches pour chiens, d'un terrain d'entraînement et d'une clinique vétérinaire qui comprend deux laboratoires d’analyses, une salle d'opération chirurgicale, une salle de radiologie, une salle d'examen vétérinaire, en plus d'un bloc administratif et pédagogique, selon les explications fournies.

La cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence du wali d'Aïn Temouchent, M'hamed Moumen, accompagné des autorités locales, a-t-on noté.