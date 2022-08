Pas moins de 448 nouveaux postes pédagogiques seront ouverts dans les différents modes de formation au titre de la nouvelle session (septembre 2022 ) dans la wilaya de Djanet, ont indiqué lundi les responsables de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels (DFEP).

Il s’agit de la formation résidentielle (200 postes), formation par apprentissage (83), formation par passerelle (65), cours du soir (40), femmes au foyer et formation en milieu rural (60 postes), a expliqué le directeur du secteur, Moussaoui Ibrahim. La nomenclature de la formation professionnelle sera renforcée au titre de la prochaine rentrée par cinq (5) nouvelles spécialités dans le mode d'apprentissage, après consultation avec diverses institutions, et selon les besoins du marché local du travail, a-t-il ajouté .

Elles concernent des spécialités liées notamment à l'activité minière, réparation de pneus, le pressing, et la boucherie, selon la même source. Les établissements du secteur de la wilaya de Djanet offrent plusieurs spécialités de formation dont l’informatique, l' électricité, l'électronique, l'énergie, la gestion et les techniques de gestion, en plus des travaux de construction, des services, l’artisanat et l'agriculture saharienne, a-t-on fait savoir.

Un plan de communication et d'orientation a été adopté par la direction du secteur pour la nouvelle rentrée, dans le but d'attirer le plus grand nombre de jeunes à travers des caravanes qui sillonnent les zones d'ombre, des émissions médiatisées, distribution de brochures et des affiches dans les différentes régions de la wilaya, et également via la plate forme numérique "Mihnati".

La wilaya de Djanet compte trois (3) établissements de formation et des antennes déléguées au niveau des zones d’ombre dotées des moyens nécessaires pour assurer une meilleurs formation des apprentis et stagiaires , selon les données du secteur.