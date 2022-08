Les villes de Constantine, El Khroub et les trois pôles urbains de la wilaya enregistrent lundi une perturbation de l’alimentation en eau potable (AEP), a-t-on appris auprès de la direction locale de la Société de l’Eau et de l’Assainissement de Constantine (SEACO). Cette perturbation touche plusieurs quartiers des deux communes (Constantine et El Krou) en plus des trois pôles urbains d’Ali Mendjeli, Massinissa et d’Ain Nehas, a précisé à l’APS la responsable de la cellule de l’information et de la communication à la SEACO, Yasmine Kedour.

L’arrêt de l’AEP est dû aux travaux de maintenance en cours au niveau de la station principale de pompage située dans la commune d’Ain Smara, alimentant l’ensemble des cités dépendant de ces grandes agglomérations, depuis le barrage de Beni Haroun dans la wilaya de Mila, a-t-elle indiqué.

Les secteurs urbains de Djebal Ouahch, Bab El Kentara et d’Ain El Bey, les quartiers Ziadiya, l’Emir Abdelkader, Onama, El Djedour, El Guemmas au chef -lieu de wilaya, les cités des 1.600, 900 et 250 logements dans la commune d’El Khroub ainsi qu e la vieille ville, figurent parmi les zones concernées par cette perturbation, a-t-elle détaillé.

Pour rappel, une perturbation en matière d’approvisionnement en cette ressource vitale, a été signalée également le début de cette semaine, aux cités des 1650 logements à Ain Smara et au centre de cette collectivité locale suite à une fuite d’eau sur le réseau principal de distribution dont la situation a été maitrisée grâce à l’intervention en temps réel des équipes techniques spécialisées.

La reprise de l’alimentation en eau sera progressive au niveau des quartiers concernés, en attendant le parachèvement des travaux de maintenance cycliques, a affirmé la responsable de la même cellule, soulignant qu’une équipe de techniciens spécialisés est mobilisée sur le terrain.

Il est à noter que les services de la direction de la SEACO, s’excusent auprès de ses abonnés pour cette perturbation et appellent les citoyens notamment ceux relevant des pôles urbains à forte population, à prendre les précautions nécessaires durant cette période.