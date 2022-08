Le ministre de l'Energie et des Mines Mohamed Arkab a reçu, dimanche à Alger, l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Kim Chang-Mo, avec lequel il a discuté des moyens de renforcement de la coopération énergétique bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère en présence du PDG du groupe Sonelgaz, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales dans le domaine énergétique ainsi que les projets de partenariat en cours en Algérie, selon le communiqué.

Les deux parties ont également abordé les perspectives d'investissement en matière d'engineering et de production de l'électricité, ainsi que les possibilités de coopération et de partenariat dans le domaine des hydrocarbures, notamment la production et transformation des hydrocarbures, ajoute la même source.

Ils ont exprimé la volonté mutuelle des deux pays de renforcer leur coopération et à développer des partenariats mutuellement bénéfiques axés sur des projets intégrant la maîtrise des technologies de production, le transfert du savoir-faire et d'expertise, la formation et l'intégration nationale, conclut le communiqué.