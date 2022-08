Treize Palestiniens ont été arrêtés par les forces armées de l’occupation sioniste à l'est de la ville d'Al-Qods occupée, rapporte dimanche l'agence palestinienne de presse, WAFA, citant des sources locales.

Selon les mêmes sources, les forces armées sionistes ont arrêté 13 jeunes Palestiniens, dont des élèves qui célébraient leur réussite aux épreuves du baccalauréat, outre la perquisition d'un domicile.

Les forces d’occupation sionistes font régulièrement des descentes dans les villes palestiniennes, arrêtant des dizaines de citoyens. Plus de 3. 800 Palestiniens ont été arrêtés par l'occupation sioniste depuis le début de l'année 2022 jusqu'au 30 juin, d'après un rapport conjoint publié début juillet par des organisations de défense des droits de l'homme (Commission des Affaires des détenus et des ex-prisonniers, Club des prisonniers palestiniens, Fondation Addameer et Centre d'information Wadi Hilweh - El Qods). Elles affirment que le nombre d'ordres de détention administrative délivrés au cours de la même période s'élevait à 862.