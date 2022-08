L’armée burkinabè a neutralisé une vingtaine de terroristes et détruit d’importants matériels, jeudi et vendredi, aux alentours de Bittou (Centre-est),ont rapporté lundi des médias. "L’aviation et l’artillerie burkinabè ont effectué des tirs ciblés, les 28 et 29 juillet 2022, sur des positions terroristes, au niveau des zones forestières de Nouaho et deKankanmogré, à 18 km de Bittou (Boulgou, Centre-est)", selon l'agence de presse burkinabè (AIB).

Des sources sécuritaires citées par l'agence, font état d’une vingtaine de terroristes neutralisés et de la destruction d’importants matériels. Par ailleurs, des tirs d’artillerie entendus le 30 juillet 2022 à Ouahigouya,visaient aussi des positions terroristes dans la région du Nord, ajoute la source.