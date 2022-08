Le soleil tant attendu est enfin là... Pour en profiter sans danger (coups de soleil, photovieillissement, allergie, taches pigmentaires...), on s'expose en prenant de bonnes habitudes, avec des crèmes protectrices qui agissent contre l'ensemble du rayonnement solaire.

"Le message le plus important reste qu'il faut se protéger contre le photo­vieillis­sement et les cancers de la peau, dont le mélanome (cancer cutané le plus dangereux, en augmen­tation en Europe), avertit le Pr Thierry Passeron, dermatologue. Si les UVB sont responsa­bles des coups de soleil, les UVA sont plus dangereux, notamment sur les enfants (risque de mélanome à l'âge adulte). Il faut donc les protéger contre les UVB et les UVA".

Pour cela, doit figurer sur le packaging à côté du SPF (indice protection contre les UVB) un cercle avec la mention UVA. Ce qui signifie qu'un ratio UVA/UVB d'un tiers est respecté selon les recommandations européennes. "Cependant, plus ce ratio est en faveur des UVA, mieux on est protégé", précise le spécialiste. Les rayons UVB sont plus présents l'été et durant les heures chaudes. Tandis que les UVA sont présents toute l'année. Leur rôle dans le cancer cutané est démontré, il faut donc se prémunir de ces rayons en portant une bonne protection anti-UVA chaque jour, surtout quand on vit dans des régions très ensoleillées.

LES PRODUITS SOLAIRES DEVIENNENT PLUS TECHNIQUES

Certaines marques ont reformulé leurs produits solaires pour avoir une pro­tection plus large, notamment contre tous les UVA (courts et longs). Et, de plus en plus, "des antioxydants sont ajoutés dans les formules pour protéger des radicaux libres : ce sont les vitamines C et E, ainsi que des molécules spécifiques connues pour leur pouvoir antioxydant, comme le glutathion", précise Emmanuel Questel, photobiologiste.

À noter aussi l'arrivée de "technologies fraîcheur" (dérivées du menthol et autres actifs rafraîchissants), qui s'activent à l'application ou lorsque le corps s'échauffe, de textures qui s'appliquent aussi sur peau mouillée. D'autres, enfin, ont mis au point des textures dites "anti-sable", sur lesquelles le sable n'adhère pas : une innovation appréciable pour les enfants.

Moins connus que les UV, les autres rayons du soleil ont aussi des effets sur la peau (et les yeux), qui sont aujourd'hui étudiés par les spécialistes. Ces rayons composent la majorité du rayonnement : les UV ne représentent que 10 % de l'ensemble, contre 45 % pour la lumière visible et 45 % pour les infrarouges (responsables de la sen­sation de chaleur). Ce que confirme le Pr Passeron : "On connaît bien les effets des UVA depuis dix ans maintenant. Mais l'étude de l'impact de la lumière visible et des infrarouges n'en est qu'à ses débuts." Le spécialiste ajoute : "On sait toutefois, mais pas de manière précise, que les différentes couleurs de la lumière visible jouent un rôle dans le vieillissement cutané. Idem pour les infrarouges. Car, en pénétrant dans le derme, ces différents types de rayonnement induisent une baisse du collagène dans la peau."

ON ÉVITE LES FILTRES HYDROSOLUBLES

De six ou sept filtres, certaines marques sont passées à quatre. Tout en offrant la même protection. Ce qui permet de faire moins de dégâts dans l'environnement. On évite, pour les mêmes raisons, les filtres hydrosolubles. Et certains ingrédients comme les silicones sont remplacés par des substances bio­dégradables ou inertes, moins nocives pour la flore et la faune sous-marine.

Protections solaires : le bon mode d'emploi

• On applique la bonne dose

Soit 2 mg/cm2 de peau : difficile à évaluer. Et le plus souvent on en met bien moins! Pour être bien protégé, on prélève l'équivalent de 12 cuillerées à café de crème solaire pour le corps et 1 cuillerée à café pour le visage.

• On renouvelle l'application

Au minimum toutes les deux heures si on est toujours au soleil. Et après chaque baignade, même si le produit solaire est résistant à l'eau.

• On adapte son indice

La protection choisie dépend à la fois du phototype (clair, intermédiaire ou foncé) et de l'endroit où l'on passe ses vacances : plus on est au sud, plus on doit se protéger.

LES RECOMMANDATIONS DU DERMATO

• Rester à l'ombre en milieu de journée. Adultes et enfants ne doivent pas aller au soleil aux heures les plus chaudes (entre 12 et 16 heures), du déjeuner jusqu'au goûter...

• Porter des T-shirts anti-UV. Ils sont très utiles pour pro­téger la peau. Pour les yeux, les lunettes de soleil sont indispensables. La casquette, la capeline ou le chapeau de paille protègent également la tête, la chevelure, la nuque et le visage!

• Ne rien oublier ! Mettre de la crème sur les zones qu'on a souvent tendance à négliger : oreilles, cou, genoux, arrière des cuisses, dessus des pieds...

• Choisir la bonne crème. Impossible de conseiller la même à tout le monde : l'écran universel n'existe pas! Néanmoins, si on ne veut qu'un seul produit pour toute la famille, on opte pour l'indice le plus élevé : un soin protecteur SPF 50+ bien équilibré en UVA et UVB, avec une texture la plus agréable possible pour en remettre souvent.

• En appliquer suffisamment. La quantité est importante si l'on veut être bien protégé : mieux vaut donc mettre un indice 30 en couche épaisse qu'un 50 en couche fine, par exemple.