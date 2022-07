Le ministre nigérien de l'Energie et des Energies renouvelables, M. Mahamane Sani Mahamadou, a réitéré, jeudi à Alger, l'engagement du président de son pays, Mohamed Bazoum, pour la réalisation du projet du Gazoduc transsaharien (TSGP).

Dans une déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre nigérien a réitéré l'"engagement personnel" du Président Mohamed Bazoum pour "mener à bien" ce projet qui a "une importance capitale pour nos trois pays (Algérie, Niger, Nigeria)".

Il a, en outre, relevé que sa rencontre avec le Président Tebboune a été l'occasion de lui faire un compte rendu des échanges qu'il a eus avec ses homologues de l'Algérie et du Nigeria. "C'est la 3ème fois que nous nous retrouvons après la rencontre de Niamey en février et celle d'Abuja en juin, et nous sommes très optimistes", a-t-il souligné.

Il a, à ce propos, fait savoir que "les travaux de la Task Force qui a été mise en place à l'occasion de la réunion d'Abuja avancent très bien", ajoutant avoir reçu "les encouragements du Président Tebboune".

Pour rappel, les travaux de la 3e réunion ministérielle tripartite (Algérie, Niger, Nigeria) qui s'est tenue jeudi à Alger sur le projet du TSGP ont été sanctionnés par la signature d'un mémorandum d'entente entre les trois parties.