Le Premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a réitéré samedi depuis Constantine les positions de son parti en faveur du dialogue et de la sauvegarde des intérêts de la nation.

S’exprimant au cours d’une rencontre régionale des fédérations du FFS de l’Est du pays, dans le cadre des préparatifs du 6ème congrès national du parti fixé pour les 29, 30 septembre et 1er octobre 2022, M. Aouchiche a indiqué que le FFS réaffirme ses positions pour "favoriser le dialogue, réhabiliter l’acte politique et renforcer les rangs nationaux pour l’intérêt de la nation".

Le même responsable politique a appelé à un modèle économique selon une approche politique permettant "la création de la richesse et la préservation de la dignité des citoyens".

Evoquant le contexte international qu’il a qualifié de "flou et en effervescence", il a appelé à "unir les rangs" pour faire face aux défis imposés, affirmant que le FFS adopte "un discours responsable et national, et refuse toute atteinte aux constantes nationales et à l’unité du pays".

Pour ce qui est des préparatifs du 6ème congrès national du FFS qui vise "l’activation du rôle de la base militante du parti", M. Aouchiche a indiqué que la série de rencontres régionales programmées dans ce cadre ont commencé aujourd’hui, depuis Constantine, ajoutant qu’il a été procédé à ce jour à l’installation de 17 fédérations du FFS dans l’Est du pays.