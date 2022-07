La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a examiné, samedi à Alger, avec la ministre de la Famille et des services sociaux de la République de Turquie, Derya Yanik, les voies de renforcer la coopération bilatérale en matière de promotion de la place de la femme, aux plans politique et socioéconomique dans les deux pays.

Lors de leur rencontre dans le cadre de la Conférence internationale sur "le militantisme de la femme algérienne: de la guerre de libération au processus d'édification" dont les travaux se déroulent au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal, les deux ministres ont abordé les voies d'ouvrir de larges perspectives de coopération entre l'Algérie et la Turquie autour des préoccupations des femmes, des enfants et des personnes âgées, et ce à la faveur du mémorandum d'entente signé à l'issue de la dernière visite effectuée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Turquie.