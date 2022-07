Pensionnaire des U19 puis de la réserve, le milieu de terrain offensif Algérien, Anis Hadj-Moussa vient de quitter son club français le RC Lens pour atterrir en Belgique et jouer avec un club de la D3.

Il était absent de la reprise des jeunes pousses lensoises. Et pour cause, l’aventure sang et or s’est achevée lors de la fin de saison dernière pour Anis Hadj-Moussa. Pourtant très prometteur et à l’aise techniquement, le jeune international algérien n’est pas parvenu à franchir le cap espéré le staff lensois. Et suite à cette situation qui a été constaté par un club de Belgique qui a rencontré le club de Hadj-Moussa la saison passée, qui a sauté sur l’occasion pour se l’engager. La cellule de recrutement de l’Olympique Charleroi, club de 3e division belge l’avait déjà bien supervisée lors de son passage à la Neuville l’été dernier lorsque la réserve était venue y jouer. Il avait d’ailleurs inscrit un but.

S.B.