Contraint de quitter le stage de préparation après la découverte d’une tumeur testiculaire et opéré dans la foulée, Sébastien Haller ne jouera pas pour son nouveau club du Borussia Dortmund dans l’immédiat. Le BvB a publié samedi un communiqué complet sur l’état de santé de l’attaquant ivoirien, qui se dirige vers une longue convalescence.

«Sébastien Haller (28 ans) sera absent du Borussia Dortmund pendant plusieurs mois. Les résultats histologiques ont révélé une tumeur testiculaire maligne. Haller doit donc suivre un traitement de chimiothérapie», a annoncé le club de la Ruhr. Heureusement, l’optimisme est de rigueur concernant la rémission de l’ancien Auxerrois.

«Sébastien recevra le meilleur traitement possible. Les chances de guérison sont très bonnes. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, beaucoup de force et d’optimisme. Nos pensées l’accompagnent en cette période difficile. Nous demandons aux médias et aux fans de comprendre que nous ne divulguerons aucun détail médical concernant le traitement de Sébastien Haller», a conclu le vice-champion d’Allemagne.