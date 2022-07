Le coach de Manchester City a livré son étrange verdict sur sa recrue phare de l'été. Pep Guardiola est satisfait de la façon dont Erling Haaland, la grosse recrue estivale de Manchester City, s’est intégré à l’équipe. Le Norvégien se prépare à faire ses débuts en compétition officielle samedi, lors du Community Shield contre Liverpool. « Il est prêt à jouer aujourd’hui. Et la première impression qu’il donne est très bonne.

C’est un gars amusant. Il s’est très bien intégré à l’équipe, ce qui est apparemment peu important pour les gens, mais c’est peut-être la chose la plus importante. Vous savez, les bonnes vibrations dans le vestiaire sont plus importantes que n’importe quel conseil, ou n’importe quelle autre chose que vous pouvez dire.

Et nous essayons de bien nous installer avec nos famille, avec nos maisons et d’essayer de nous connaître les uns les autres. Nous nous entraînons, il peut voir ce que nous voulons faire, ce que nous avons fait jusqu’à présent au cours des saisons précédentes et le reste, la qualité fera le reste », a dit le coach espagnol en conférence de presse.