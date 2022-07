C’est bien la reprise en Ligue 2 BKT en France. Et dès cette première journée du championnat disputée samedi, l’international Algérien, Zakaria Naïdji s’est distingué en ouvrant son compteur de but pour cette saison 2022/2023.

Après une première expérience en prêt la saison dernière à Pau, l'ancien attaquant du Paradou AC (Ligue 1 algérienne), a montré sa pleine adaptation à la Ligue 2 BKT.

Dans son premier match de la saison, Naidji a fait parler de lui dès la 13e minute du jeu, en profitant d'une passe de la tête de son coéquipier pour ouvrir le score face à Bastia.

Effectivement, le joueur a été bien fidèle à sa réputation pour sa qualité technique balle au pied. C’est ainsi que le natif de Bordj Bou Arrierdj parvient à faire un contrôle orienté avant de lober le gardien bastiais. Un joli but qui permet à son équipe de prendre l'avantage durant cette première mi-temps alors que le club mayençais fêtait son retour en Ligue 2 BKT après cinq ans d'absence et un titre de champion de National 1 remporté la saison dernière.

En deuxième mi-temps, les Corses mettront tout en oeuvre pour revenir au score laissant plus d'espaces les exposant ainsi à des contres mayennais. Une stratégie payante pour les visiteurs puisqu'à la 63ème minute, Zakaria Naïdji profite d'une erreur d'un défenseur adverse pour inscrire le second but de la partie. L'ancien Pallois parvient à récupérer le ballon suite à un pressing sur son opposant direct réussissant à lui chiper le ballon.

Se retrouvant ainsi, seul face au gardien, Naidji ne tremble pas et réussit à s'offrir un doublé scellant la victoire des Tango.

C’est alors que l'Algérien s'offre par la même occasion son premier doublé en Ligue 2 BKT après une préparation pleine et la pleine confiance de son coach pour cette nouvelle saison. Large succès pour Laval face à Bastia pour ce retour dans l'antichambre de l'élite du football français. En tous les cas, le staff technique de l’équipe peut ainsi compter sur sa recrue algérienne pour animer son secteur offensif. Ceci, en attendant d’ailleurs un autre Algérien qui a également évolué au sein du Paradou AC, à savoir : Hamza Mouali. Ce dernier est bien attendu prochainement dans la Mayenne.