La réalisatrice et productrice algérienne de cinéma, Sofia Djama, figure parmi les membres des jurys de la 79ème édition du festival international de cinéma de Venise, prévue du 31 août au 10 septembre dans cette ville du nord-est de l'Italie, ont annoncé les organisateurs. Sofia Djama fera partie du jury "Orizzonti" (Horizons), une des catégories officielles de la Mostra de Venise, présidé par la réalisatrice et productrice espagnole Isabel Coixet, au côté de la réalisatrice italienne, Laura Bispuri, du metteur en scène américain Antonio Campos et du journaliste français Edouard Waintrop.

Le jury Orizzonti décernera les prix de cette section dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur, du meilleur scénario et de la meilleure interprétation (féminine et masculine).