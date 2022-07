Des équipes pluridisciplinaires relevant de la direction de l’Action sociale (DAS) de la wilaya d'Oran accompagnent, depuis la mi-juin dernier, les malades mentaux et autres personnes sans-abri recueillis dans les rues de la ville d'Oran pour les placer dans des centres de prise en charge sociale et des établissements sanitaires spécialisés, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication de la DAS.

Composées de psychologues, d’assistantes sociales et d’éducateurs de différents centres spécialisés lesquels collaborent avec des cellules de proximité de l’Agence de développement social (ADS), ces équipes effectuent des patrouilles qui sillonnent les rues de la ville d’Oran et les communes limitrophes de la wilaya, pour recueillir les malades mentaux et les sans-abri pour les placer dans des centres d’accueil spécialisés relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et du ministère de la Santé.

En compagnie d’éléments de la sûreté nationale, ces équipes effectuent quotidiennement des sorties pour prendre en charge les personnes sans -abri et les transférer vers des centres d'assistance et de prise en charge sanitaire et psychologique. Les déficients mentaux, quant à eux, sont admis dans l’hôpital psychiatrique de la commune de Sidi Chahmi.

Ces équipes pluridisciplinaires, dont la brigade mobile du service social d’urgence, ont prêté assistance à des dizaines de personnes sans domicile fixe et autres malades mentaux, transférés vers des centres socio-sanitaires spécialisés, dont le centre d'accueil du quartier "Mohieddine" (ex Eckmühl) dans la ville d'Oran, où les soins nécessaires leur sont prodigués.

Des associations caritatives, comme "l'Association des jeunes d’El Bahia", contribuent à la démarche de solidarité encadrée par la DAS de la wilaya d'Oran en fournissant chaque semaine des repas chauds aux sans-abri au niveau du centre d'hébergement de haï Mohieddine.