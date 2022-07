Des travaux de réalisation et de réhabilitation de sept infrastructures sanitaires, dotés d’une enveloppe de 6,9 milliards DA, sont en cours dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris mercredi du wali, Mohamed, Amine Dramchi.

Il s'agit de la réalisation d'un hôpital pour le traitement des cancers, d'un centre d'hémodialyse pour les insuffisants rénaux à Ain El-Dhab, d'une polyclinique à Ksar Chellala, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux de Tiaret et Frenda et de deux cliniques à Frenda et Mahdia, a indiqué le wali lors d'une rencontre mardi soir avec des représentants des organes de presse nationaux.

Il a également annoncé le lancement de la réalisation au cours de l'année en cours de deux hôpitaux (120 lits) à Tiaret et Ksar Chellala et deux de autres (60 lits) à Ain Dheb et Ain Kermes.

En outre, les travaux d'un projet similaire à Takhmert reprendront prochainement après réévaluation du coût de réalisation.

Au total, 19,1 milliards DA ont été alloués à ces nouveaux projets, qui permettront également la mise en place d'un service d'urgence et d'un centre de lutte contre la toxicom anie au chef-lieu de wilaya, ainsi que la réhabilitation du bloc opératoire de l'hôpital de Sougueur. Au cours des derniers mois, un nouveau service des urgences médico-chirurgicales a été livré dans la ville de Ksar Challala, alors que l'hôpital de Rahouia et la polyclinique "Bouiche Farid" à Tiaret ont été restaurés, en plus du rééquipement d'autres structures pour un coût de 1,7 milliards DA. Ces projets, qui connaissent une dynamique depuis le début de l'année 2020, ont pu être réalisés grâce aux investissements de l'Etat dans ce secteur dépassant 27,7 milliards de DA, afin de rapprocher davantage les services de santé du citoyen, a souligné le même responsable.

En matière d'encadrement, le wali a évoqué les efforts pour ramener des médecins spécialistes.

Le nombre de spécialistes est de 197 actuellement dans les établissements sanitaires de la wilaya dont 50 ont récemment rejoint ces structures, a-t-on indiqué.