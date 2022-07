Les participants à un colloque national sur l’autisme et les moyens de prise en charge et d’insertion sociale, organisé samedi à Sidi Bel Abbès, ont insisté sur la nécessité pour les parents d'enfants autistes de les accompagner et de les aider à s'insérer dans le milieu social.

Lors de cette rencontre, des chercheurs, des enseignants d'université et des psychologues ont mis l’accent sur l'importance d'accompagner les enfants autistes, de soutenir moralement leurs parents et de les aider à prendre soin de leurs enfants.

Dans ce contexte, la docteure et chercheuse Fouires Romaissa a soutenu que la responsabilité de prise en charge de l'enfant autiste n'incombe pas seulement aux parents.

Soulignant que les enfants autistes font face à de nombreux problèmes sur le plan du contact physique et de l'expression orale, elle a déclaré qu’il est du devoir des parents et des personnes qui les entourent de déterminer leurs besoins et leurs désirs, ce qui nécessite un accompagnement des parents à la prise en charge de ces enfants et une assistance à leur ins ertion en milieu scolaire et social.

La psychologue Chinoune Amira, qui a traité de la difficulté sociale des parents d’autistes et du sentiment d'impuissance et d’inquiétude quant à l'avenir de leurs enfants, a déclaré qu’en dépit des toutes ces pressions, il faut essayer de trouver des moyens d’atténuer la tension, de relever l'énergie des parents et d’augmenter leur capacité à s'occuper de leurs enfants en les soutenant et en les accompagnant. Lors de ce colloque, de nombreux axes ont été abordés, entre autres, ceux traitant de la nature de l'autisme, des moyens de prise en charge, la souffrance psychologique en milieu familial et social des parents d'enfants autistes, de la manière de prise en charge et des moyens d’insertion en milieu social et surtout scolaire.

Cette rencontre a été organisée à la maison de la culture "Kateb Yacine" de Sidi Bel-Abbes, à l’initiative de la Fédération nationale algérienne de l’autisme et de son bureau de wilaya et de l’Académie des droits de l’homme, avec la participation de représentants de la direction de l’action sociale, de chefs de bureaux de la Fédération nationale algérienne de l’autisme de Tlemcen et d’Ain Témouchent et de parents d’enfants autistes de la wilaya.