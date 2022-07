La Côte d'Ivoire a annoncé jeudi une nouvelle découverte du pétrole et de gaz naturel par le groupe italien des hydrocarbures Eni, augmentant de 25% les réserves annoncées l'an dernier.

En septembre 2021, le pays avait annoncé la "découverte majeure" par Eni et son partenaire ivoirien Petroci Holding, d'un gisement baptisé "Baleine" au potentiel élevé: 2 milliards de barils de pétrole brut et 2.400 milliards de pieds cubes de gaz naturel. La nouvelle découverte, dans un bloc adjacent à la première, au large de la côte Est, "accroît d'environ 25% les réserves initialement annoncées dudit gisement", indique un communiqué du ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Energie. Ces réserves passent désormais à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et 3.300 milliards de pieds cubes de gaz naturel.

Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire est un producteur "modeste" d'hydrocarbures, avec environ 30.000 barils par jour, mais en décembre dernier, le président Alassane Ouattara avait affirmé que son pays allait devenir un "producteur important" de pétrole, d'ici 2023, avec la mise en pro duction du gisement Baleine.

Outre Eni, plusieurs sociétés internationales, comme Total ou Tullow Oil, ont annoncé ces dernières années des découvertes importantes dans le pays.