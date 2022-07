Les marchés boursiers mondiaux ont conclu le mois de juillet largement dans le vert vendredi, soutenus par les bons résultats d'entreprises qui mettent de côté les questionnements à propos de la hausse des taux d'intérêt et d'une possible récession. Paris a gagné 1,72%, au plus haut depuis début juin, Francfort 1,52%, Milan 2,16% et Londres 1,06%.

Depuis le début du mois, Milan et Francfort gagnent plus de 5% et Paris près de 9%, signant sa meilleure performance depuis novembre 2020.

A Wall Street, le Dow Jones a avancé de 0,97%, le Nasdaq a grimpé de 1,88% et l'indice élargi S&P 500 de 1,42%.

Sur le mois, les indices de la place newyorkaise affichent leur meilleur mois de l'année en hausse de presque 7% pour le Dow Jones, de plus de 12% pour le Nasdaq et de plus de 9% pour le S&P 500. "La semaine a été positive pour les marchés en Europe, avec des investisseurs rassurés par les résultats d'entreprises qui ont été globalement meilleurs qu'attendu, malgré des inquiétudes concernant les perspectives de croissance", résume Michael Hewson, analyste de CMC Markets.