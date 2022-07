La menace croissante de la traite des êtres humains dans la région de la Corne de l'Afrique doit être réglée de toute urgence afin d'éviter les troubles sociaux et l'instabilité, a déclaré l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans un communiqué publié samedi

à Nairobi, à l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains.

L'OIM a affirmé que la traite des êtres humains dans l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique avait pris une dimension "inquiétante", avec une majorité de victimes exposées à la violence, aux abus sexuels et au travail forcé.

Elle a déclaré que "des syndicats criminels avaient exploité la pauvreté, l'effondrement social, l'instabilité politique et la police laxiste placée à des frontières poreuses pour organiser le trafic d'hommes, de femmes, de jeunes garçons et de filles mineures de la région vers des destinations étrangères, employés comme de la main-d'œuvre bon marché". "La plupart des communautés vulnérables de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique qui sont exposées au risque de traite des êtres humains ont peu de connaissances et de capacités leur permettant d'identifier des situations de traite et de savoir comment éviter de tomber dans le piège des trafiquants", a déclaré Mohammed Abdiker, directeur régional de l'OIM pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique. M. Abdiker a souligné la nécessité pour les gouvernements de travailler en étroite collaboration avec les communautés dans le but de sensibiliser à la traite des êtres humains en plus de proposer des interventions de base pour lutter contre ce fléau.

Le thème de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains pour cette année ("Prévenir, protéger et poursuivre"), servira d'appel de ralliement aux gouvernements, aux agences multilatérales et aux militants pour qu'ils proposent des mesures solides visant à répondre à la menace croissante dans la Corne de l'Afrique, a précisé l'OIM.

En outre, une approche holistique axée sur la prévention, la réhabilitation des victimes et la poursuite rapide des contrevenants reste primordiale pour stopper la criminalité transnationale dans une région traversée par de multiples crises, selon l'OIM.

L'agence des Nations Unies a déclaré qu'entre 2019 et 2021, elle avait fourni des interventions ciblées à environ 3.000 victimes de la traite dans la région de la Corne de l'Afrique, notamment des abris, des services médicaux et un soutien psycho-social.

A l'heure actuelle, l'OIM plaide pour la promulgation de nouvelles lois et l'application de meilleures politiques, une meilleure collecte de données, une assistance rapide aux victimes, une vigilance accrue et une collaboration transfrontalière pour éradiquer la traite des êtres humains dans la région de la Corne de l'Afrique.