Faire de petits sauts sur un pied quelques minutes par jour, peut réduire le risque de fracture de la hanche en cas de chute. Une étude publiée dans la revue professionnelle Journal of Bone and mineral research, indique que faire des exercices réguliers ayant un impact sur la hanche (comme des petits sauts sur un pied par exemple) peut aider à contrecarrer le vieillissement des os.

Des chercheurs ont invités 34 hommes âgés de plus de 65 ans à sauter sur une jambe, deux minutes par jour, pendant un an. Ils devaient toujours sauter sur la même jambe afin que l'autre serve de référence pour les mesures. Ils ont ainsi montré que la masse osseuse avait augmenté de plus de 7% dans la hanche qui était mobilisée par les sauts. Ces résultats ont été montrés dans plusieurs parties de la hanche, y compris les zones les plus minces, qui sont plus à risque de fracture en cas de chute.

«Les fractures de la hanche sont un enjeu majeur de santé publique chez les personnes les plus âgées. Or, nous savons que faire de l'exercice peut améliorer la solidité des os. Les participants à cette étude ont donc appris à faire de petits exercices de saut avec des variations de mouvement, de sorte que l'os de la hanche a subi des contraintes et des déformations dans des directions différentes», explique le Dr Sarah Allison du Centre national pour le sport et la médecine de Loughborough (Grande-Bretagne).

Les mesures, réalisées à l'aide de nouvelles techniques issues de la tomodensitométrie, ont montré de nettes différences entre les hanches qui faisaient de l'exercice et celles qui n'en faisaient pas. En revanche, cette étude n'incluait que des hommes. Le Dr Allison ne peut affirmer pour l'instant que les résultats seraient les mêmes chez les femmes.