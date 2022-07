Pour éviter tout risque cardiovasculaire, les médecins devraient s'appliquer à faire baisser la tension des personnes hypertendues au-dessous des seuils recommandés.

Lorsqu'on souffre d'hypertension artérielle, le traitement que prescrit le médecin vise à faire baisser la tension afin qu'elle atteigne le seuil idéal de 14/9. Or, selon une étude menée par l'Institut de cardiologie américain, les personnes de plus de 60 ans sous traitement anti-hypertenseur qui parviennent à avoir une tension artérielle plus proche de 12 que de 14 voient leur risque d'insuffisance cardiaque, d'infarctus et d'AVC réduit de plus d'un tiers et leur risque de décès réduit d'un quart.

Cette étude, baptisée Sprint, a assigné au hasard plus de 9300 hommes et femmes de plus de 50 ans ayant un risque important de maladie cardiovasculaire ou de maladie rénale. La moitié avait pour objectif d'avoir un chiffre de pression systolique (la pression qui règne dans les vaisseaux au moment où le coeur se contracte) proche de 14 et l'autre moitié, proche de 12.

Les conclusions de cette étude ne sont, normalement, pas attendues avant 2017. Mais compte tenu des premiers résultats, les chercheurs de l'Institut de cardiologie ont prévu de les dévoiler avant, afin de faire bouger les lignes directrices en matière de prévention de l'hypertension.

Mais il y a une grande différence entre afficher une tension artérielle proche de 12 et atteindre ce chiffre à l'aide d'un traitement anti-hypertenseur. Cela ne pourra se faire qu'en donnant des traitements plus importants, dont les effets secondaires pourraient gommer les avantages d'une tension basse. Chez les personnes âgées, par exemple, un traitement trop agressif pourrait provoquer des vertiges ou des chutes. Les conséquences d'une faible tension artérielle sur les reins et le cerveau (qui recevraient moins de sang) sont également encore à l'étude chez les chercheurs de Sprint.