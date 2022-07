Une étude présentée lors du congrès européen de cardiologie suggère que la sieste serait bénéfique aux personnes atteintes d'hypertension.

Elle diminuerait le risque de complications cardiaques associées. On ne le dira jamais assez : une petite sieste ne fait pas de mal, au contraire ! Selon une étude présentée au congrès de l'European Society of Cardiology le 29 août dernier, la sieste serait même très bénéfique chez les personnes atteintes d'hypertension.

Une équipe de l'hôpital général Asklepieion Voula d'Athènes (Grèce) s'est penchée sur le cas de 386 personnes hypertendues âgées d'une soixantaine d'années, dont 200 hommes et 186 femmes. Pour chaque patient, les chercheurs ont noté les habitudes de sieste, la durée du sommeil, le mode de vie, la pression artérielle au cabinet médical, la pression artérielle ambulatoire, l'Indice de masse corporelle (IMC), la vitesse de l'onde de pouls et le résultat de l'échographie cardiaque complète.

Pour ne pas biaiser les résultats, l'équipe a également pris en compte l'âge des participants, leur sexe, le tabagisme, la consommation de sel et d'alcool, l'activité physique et même la consommation de café. Au final, outre la baisse de la pression systolique (pression mesurée lors de la contraction du cœur), les chercheurs ont constaté que les patients hypertendus faisant la sieste avaient une onde de pouls abaissée de 11% et un diamètre de l'oreillette gauche du cœur réduit de 5%.

« Ces résultats suggèrent que la sieste en milieu de journée contribue sans doute à réduire les dégâts à long terme sur les vaisseaux et le cœur », a conclu le Dr Kallistratos, auteur principal de l'étude. Chez les patients hypertendus s'adonnant à la pause sieste, les chercheurs ont observé une baisse de 6mmHg de la pression artérielle systolique. « Cela semble peu, mais il a été montré qu'une baisse aussi minime que 2 mmHg de la pression artérielle systolique peut réduire le risque d'évènement cardiovasculaire de 10% », souligne le Dr Kallistratos.

L'étude montre par ailleurs que la durée de la sieste joue sur les bénéfices, qui peuvent se maintenir durant le reste de la journée ou même la nuit. Ainsi, plus la sieste est longue, plus les bénéfices sont durables. La sieste pourrait également diminuer les doses de médicaments nécessaires pour traiter l'hypertension.

Outre les médicaments, la prise en charge de l'hypertension repose sur certaines règles d'hygiène de vie, telles que le fait d'arrêter de fumer, de diminuer sa consommation de sel et de café autant que possible, de pratiquer une activité physique suffisante... Et pourquoi pas de faire la sieste.