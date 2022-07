Un nouveau musée public national dont le siège est fixé à Tindouf et placé sous la tutelle du ministre de la Culture et des Arts, a été créé, par un décret exécutif publié au Journal Officiel n 49. Baptisé du nom du moudjahid "Ahmed Mehsas", ce musée accueille des collections de biens culturels qui remontent à la période préhistorique, des collections naturelles des différentes périodes géologiques qui se sont succédées dans la région et des manuscrits dans les domaines religieux, culturels et sociaux.

Cette nouvelle structure muséale comprend aussi des collections ethnographiques représentatives du savoir-faire artistique et artisanal traditionnel des habitants de Tindouf, selon le décret. Le conseil d'orientation du musée public national de Tindouf comprend, outre le directeur de l'Office national du parc culturel de Tindouf, des représentants de plusieurs ministères dont celui du Tourisme et de l'Artisanat, de la Défense nationale, des moudjahidine et des Ayants-droit, de l'Environnement et des Affaires religieuses et des wakfs.