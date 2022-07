Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé, jeudi au Cercle national de l’Armée de Beni-Messous (Alger), une cérémonie de distinction en l'honneur des cadets de la Nation, lauréats du Baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen (BEM), session juin 2022, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite aux résultats remarquables réalisés par les cadets de la Nation aux épreuves du Baccalauréat et de l’enseignement moyen, session juin 2022, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha , Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a présidé ce matin jeudi 28 juillet 2022, au niveau du Cercle national de l’Armée de Beni-Messous, une cérémonie de distinction en l'honneur des cadets de la Nation, lauréats du Baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen", souligne le communiqué.

Etaient présents à cette cérémonie les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, le Commandant de la 1ère Région militaire, les chefs de départements du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, ainsi que les directeurs et chefs des services centraux, aux côtés des parents des cadets lauréats et d’un nombre de cadres et d’enseignants des écoles des cadets de la Nation, précise la même source, ajoutant que les cadets lauréats du Baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen, issus de l’ensemble des écoles des cadets de la Nation, qui ont obtenu un taux de réussite de 98,17% au Baccalauréat et 100% au Brevet d’enseignement moyen ont été honorés lors de cette cérémonie. A cette occasion, le Général d’Armée Said Chanegriha a prononcé une allocution d’orientation, suivie, par vidéoconférence, par les cadres et les personnels de l’ANP au niveau des Commandements de Forces et des six Régions militaires.

Le Général d’Armée a adressé, à l'occasion, ses félicitations "les plus vives" aux cadettes et cadets, lauréats de ces épreuves, en soulignant que leurs résultats honorables "constituent une autre preuve de l’intérêt voué par l’Armée nationale populaire aux jeunes potentialités et compétences, et en affirmant sa confiance en l’avenir de notre pays, qui a toujours puisé sa force de ses enfants, qui demeurent sa vraie richesse".

"Cadettes, Cadets, ces résultats honorables obtenus constituent pour nous une vraie source de satisfaction et sont une autre preuve de l’intérêt voué par l’Armée nationale populaire aux jeunes potentialités et compétences sur lesquelles nous comptons énormément dans le futur pour être à l’avant-garde des élites nationales, qui auront l’honneur de porter le flambeau de l’engagement au service de l’Algérie et de sa défense, armés en cela par la science, le savoir, le dévouement et la conscience", a-t-il affirmé. "Ce que je vois juste devant moi aujourd’hui comme jeunes élites, issues de la profondeur de notre peuple, animées par les sentiments de fierté d’appartenir à l’Algérie et d’amour pour la patrie, me rassure que l’avenir est encore meilleur inchallah et qu’il n’y a aucune crainte pour le destin de notre pays, qui a toujours puisé sa force de ses enfants qui demeurent sa vraie richesse et son bouclier face aux plus grands défis et enjeux", a-t-il ajouté.

Il a fait remarquer que l’ANP "continuera de réunir toutes les conditions à même d’assurer la réussite des enfants de l’Algérie et de créer un environnement propice à la poursuite du processus de développement de notre pays et au bien-être de notre valeureux peuple". Dans ce cadre, a-t-il poursuivi, "les résultats positifs obtenus à la fin de chaque année de formation, ainsi que l’augmentation sensible des niveaux scolaires atteints par les Cadets de la Nation, aussi bien dans le Brevet d’enseignement moyen que dans le Baccalauréat, constituent un autre témoignage des étapes de développement franchies dans ce sens, mais aussi de la pertinence de l’approche de formation adoptée, à plus d’un titre".

Evoquant les "étapes de développement franchies", le Général d'Armée Saïd Chanegriha a jugé important de souligner que "l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, parallèlement aux missions constitutionnelles de défense de la souveraineté de notre pays et de son intégrité territoriale, qu’elle accomplie avec dévouement et abnégation, continuera sous la conduite de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à réunir toutes les conditions nécessaires à même d’assurer la réussite des enfants de l’Algérie et à créer un environnement propice à la poursuite du développement de notre pays et au bien-être de notre valeureux peuple".

Le Général d’Armée a, par la suite, honoré les premiers lauréats parmi les Cadettes et Cadets, en leur décernant des attestations d’honneur et des cadeaux. Au terme de cette rencontre, le Chef d'Etat-Major de l'ANP a écouté une allocution, prononcée par un Cadet, lauréat du baccalauréat, au nom de ses camarades, ainsi que des interventions données, via le système de visioconférence, par des personnels de l'ANP avant de prendre une photo souvenir avec les Cadets primés, conclut le communiqué du MDN.