L'attaquant international algérien du Paradou AC (Ligue 1 algérienne de football), Riyad Benayad, s'est engagé pour trois saisons avec l'ES Tunis, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 tunisienne jeudi soir dans un communiqué.

Prêté la saison dernière à l'ES Sétif, Benayad (25 ans) s'est illustré sous les couleurs de l'Entente, en inscrivant 12 buts, dont 5 en Ligue des champions d'Afrique.

Benayad rejoint ainsi à l'Espérance son coéquipier en équipe nationale le défenseur central Mohamed Amine Tougaï, alors que les autres défenseurs internationaux qui évoluaient à l'EST : Abdelkader Bedrane et Lyes Chetti, se sont engagés durant cette intersaison respectivement avec Damac FC (Arabie saoudite) et Angers SCO (France).

L'excellente saison de Benayad a attiré l'intérêt du sélectionneur de l'équipe nationale Djamel Belmadi, qui l'a convoqué pour les deux premières journées des qualifications de la CAN-2024, disputées en juin dernier face à l'Ouganda (2-0) et la Tanzanie (2-0), suivies des deux matchs amicaux face à la RD Congo (3-0) et l'Iran (2-1). Le joueur a signé son pre mier but avec l'équipe nationale, le 12 juin lors du test amical face à l'Iran à Doha, en ouvrant le score peu avant la pause (43e).

Il a été nominé pour le titre de joueur interclubs de l'année, dans le cadre des CAF Awards 2022, dont la cérémonie s'est déroulée jeudi dernier à Rabat.