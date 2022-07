Le ministère de la Santé lancera prochainement le plan national de lutte contre les hépatites 2022-2026, a indiqué, jeudi à Alger, Dr Hakim Si Mohand, de la direction de la Prévention et de la promotion de la santé au ministère.

Intervenant lors d'une journée d'étude organisée par le ministère de la Santé à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite, célébrée le 28 juillet de chaque année, et placée sous le thème "Dépister et traiter pour éliminer les hépatites", Dr Si Mohand a affirmé que le plan en question "s'inscrit dans le cadre de la stratégie mondiale du secteur de la santé 2022/2030 contre l'hépatite virale, élaborée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)".

A cet effet, le responsable a passé en revue les différentes mesures, les textes juridiques et acquis réalisés par le secteur en matière de lutte contre l'hépatite virale qui constitue un véritable fardeau pour la santé publique, citant notamment la vaccination contre l'hépatite B, devenue obligatoire dans le calendrier vaccinal national depuis 2003, la gratuité du vaccin pour les professionnels de la S anté depuis 2013, ou encore l'ouverture de 45 centres de prise en charge des malades à travers le pays, lesquels étaient contraints de se déplacer au CHU Mustapha Pacha. Pour faire face aux hépatites et réduire la transmission nosocomiale, le ministère a renforcé les mesures d'hygiène dans les établissements sanitaires, suivant les recommandations internationales et conformément aux orientations nationales fournies en 2013 et 2021, a-t-il rappelé.

Dr Si Mohand a expliqué, par ailleurs, que l'Algérie s'emploie à "mettre en œuvre la stratégie mondiale de l'OMS contre l'hépatite pour 2030, visant à réduire les nouvelles infections dues au virus de l'hépatite de 90% et les décès de 65%, et à assurer l'accès au traitement aux 80% de personnes infectées par le virus mais ne pouvant pas obtenir les services dont elles ont besoin", dans le cadre de la réalisation du troisième objectif des ODD des Nations Unies à l'horizon 2030, visant à éliminer le VIH, les maladies sexuellement transmissibles (MST) et l'hépatite virale.

Pour atteindre ces objectifs, le représentant de la Direction de la prévention a relevé la nécessité d'impliquer les organisations de la société civile et les sociétés scientifiques, à la faveur de la publication par le ministère d'un guide sur les hépatites.

Dr Si Mohand a également évoqué les principaux axes inclus dans le nouveau plan dont le renforcement de la prévention et du dépistage, dans l'objectif d'assurer une bonne prise en charge des patients à travers le pays, outre le renforcement de la communication et la mobilisation de la société civile.

A travers les différents moyens et mesures conjugués à une véritable volonté politique, "l'Algérie est en mesure d'éliminer les hépatites à l'horizon 2030, conformément aux recommandations de l'OMS", a-t-il conclu.