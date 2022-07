Le Premier ministre M. Aïmene Benabderrahmane a présidé, samedi à Alger, l'ouverture des travaux de la conférence internationale sur le militantisme de la femme algérienne de la guerre de libération au processus d'édification, organisée sous le haut patronage du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune.

Prennent part à cette conférence qui se tient dans le cadre d'un partenariat entre le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, et le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme sous le thème "la femme, combat d'exception et créativité", des ministres des affaires sociales de pays arabes, et la ministre turque des affaires sociales. Cette rencontre, abritée par le Centre International des Conférences (CIC) Abdelatif Rahal, s'inscrit dans le cadre des festivités de célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et vise à mettre en exergue la place et le rôle importants de la femme dans la société algérienne.

Avant l'ouverture officielle des travaux, le Premier ministre a visité une exposition de publications du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, dans le cadre de la préservation de la mémoire collective et l'instauration de la culture historique et réunissant des titres d'ouvrages édités à différentes occasions dont des publications (plus de 200 titres) en rapport avec le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.