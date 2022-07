Une personne a trouvé la mort et sept autres ont été blessées suite à deux accidents distincts de la route, survenus jeudi dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris, vendredi, des services locaux de la protection civile.

Le premier drame s’est produit, dans la nuit du jeudi à vendredi, au niveau de la RN17 reliant les communes de Sfisef et d’El Massyed, suite au dérapage et au renversement d’un véhicule faisant un mort, une femme de 48 ans, et 3 blessés, âgés entre 24 et 28 ans.

La même source a ajouté que la dépouille mortelle a été déposée à la morgue de l’hôpital de Sfisef alors que les blessés, dont un se trouvant dans un état grave, ont été pris en charge au niveau du même établissement hospitalier.

Le second accident a été enregistré, jeudi, suite au renversement d’un véhicule de tourisme au niveau de la RN 109 reliant les localités d’El Marhoum et Oued Tawrira.

Les éléments de la protection civile ont prodigué sur place les premiers soins à quatre blessés avant de les évacuer à l’établissement de santé d’El Marhoum. Les services de sécurité ont ouvert des enquêtes pour connaît re les causes exactes de ces drames de la route, a-t-on indiqué.