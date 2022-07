Les services des douanes de M'sila ont saisi 3.538 comprimés psychotropes à bord de deux véhicules touristiques, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD).

" Les agents de la brigade polyvalente des douanes de M'Sila, relevant de l'Inspection divisionnaire des douanes de Bordj Bou Arreridj, ont procédé dans deux opérations distinctes, à la saisie de 3.538 comprimés psychotropes de type +Prégabaline 300 mg+ et +Zadica+, ayant été saisis à bord de deux véhicules touristiques", a indiqué le communiqué.

Selon la même source, cette opération intervient dans le contexte " des efforts intenses sur le terrain des services opérationnels des brigades douanières, déployés dans le cadre de la lutte contre la contrebande dans ses diverses formes, notamment la contrebande et le trafic des comprimés psychotropes". Cette opération s'inscrit également "dans le cadre des missions de protection des services des Douanes mobilisés, qui veillent à garantir la stabilité du pays et à protéger le citoyen de tout ce qui menace sa santé et sa sécurité", conclut la même source.