Un réseau spécialisé dans la confection de faux billets de banque, composé de trois personnes, a été démantelé par les forces de police à Tizi-Ouzou, a indiqué jeudi dans un communiqué de la sûreté de wilaya.

La mise hors d'état de nuire de ce réseau a été rendue possible suite à l'exploitation de renseignements faisant état de la mise en circulation de faux billets de banque en monnaie nationale d'une valeur de 2000 DA, parvenus au service de police judiciaire de la sûreté de wilaya, a-t-on précisé.

Les investigations menées par le même service de police ont permis d'identifier et d'interpeller les trois mis en cause dans cette affaire, âgés entre 30 et 43 ans, originaires de la wilaya de Tizi-Ouzou, selon le communiqué. Une somme de 248.000 DA en fausse coupures de 2000 DA, des documents administratifs ainsi qu'un montant de 139.000 DA en vrais billets de banque, issus du trafic de faux billets, ont été saisis lors de cette opération, a-t-on souligné.