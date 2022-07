Une journée de sensibilisation aux accidents de la route a été organisée par le groupement régional de la Gendarmerie nationale de Tipasa à l'adresse des usagers de la route, axée essentiellement sur la dangerosité des accidents de la route et leurs résultats dramatiques, et ce par souci de "renforcer la sécurité routière", a indiqué, vendredi, un communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale.

Dans le cadre de la poursuite de la campagne nationale de sensibilisation, organisée à l'occasion de la saison estivale (1 juin au 31 aout), le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Tipasa a organisé cette journée de sensibilisation en faveur de tous les usagers de la route, axée essentiellement sur la dangerosité des accidents de la route et leurs résultats dramatiques, et ce par souci de "renforcer la sécurité routière au niveau de tous les axes et routes relevant de leur territoire de compétence".

Les mêmes services ont réaffirmé "leur opérationnalité 24h/24h pour la prise en charge des appels des citoyens, leur app orter aide et assistance et les orienter", rappelant le numéro vert 1055 mis à la disposition des citoyens pour tout renseignement, signalement ou demande d'aide.

Les citoyens peuvent également consulter le site "https://ppgn.mdn.dz pour introduire leurs plaintes auprès de la Gendarmerie nationale ou dénoncer tous types de crimes, conclut la même source.