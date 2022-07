Cent cinquante-trois (153) enfants de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) séjournent actuellement au camp de vacances de Honaïne, dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris, vendredi, du directeur local de la jeunesse et des sports. Le même responsable a indiqué que ces enfants sahraouis, au nombre de 107 garçons et 46 filles, bénéficieront d’un séjour d’un mois entier.

Ils sont encadrés par 22 moniteurs qui les accompagneront tout le long de cette période. Les enfants en villégiature bénéficieront d’un programme d’activités pédagogiques et ludiques.

Les organisateurs du séjour ont prévu dans la matinée des séances de chants patriotiques et des sorties en mer.

Des ateliers de jeux d’échecs, de travaux manuels et des soirées musicales leur sont proposées chaque après-midi. Des sorties au port de Honaïne, aux grottes de Beni-Add, dans la commune d’Aïn Fezza, au plateau de Lalla Setti surplombant la ville de Tlemcen et des visites aux sites et monuments historiques de la ville des Zianides figurent au programme de ce séjour, en plus des balades dans les quartiers de Tlemcen.

Le responsabl e local du secteur de la jeunesse et des sports a indiqué que ce séjour s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre les peuples algérien et sahraoui et permet aux participants à ce campement de découvrir des régions touristiques de l’Algérie.