Quatre (4) enfants d'une même famille âgés entre 9 et 12 ans sont morts noyés jeudi dans les eaux du barrage d’Oued Mellague dans la commune de Oued Keberit (wilaya de Souk-Ahras), apprend-on vendredi du chargé de communication auprès de la direction de la protection civile.

Les éléments de l’unité secondaire de la protection civile de Medaourouche appuyés par l’unité principale de l’unité de Sedrata de la protection civile sont intervenus jeudi soir pour un accident de noyade de 4 enfants (2 filles et 2 garçons) au barrage d’Oued Mellague, selon le capitaine Rédha Messaî qui a fait part de la mobilisation dans un premier lieu de 8 plongeurs qui ont repêché deux noyés (un garçon et une fille).

L’intervention s’est poursuit jusqu’à vendredi matin pour trouver les deux autres victimes, avec un renfort de 11 autres plongeurs de la protection civile des wilayas de Guelma, Oum El Bouaghi et de Tébessa qui sont parvenus au repêchage des cadavres de la fille et du garçon noyés, selon le même responsable.

Les cadavres des 4 enfants ont été transférés vers la morgue de la polyclinique de Medao urouche, a-t-on fait savoir. Le chef de l’exécutif local, Lounès Bouzagza s’est déplacé en compagnie des autorités civiles et militaire sur place et a présenté ses condoléances et compassion à la famille des victimes.