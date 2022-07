Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu l'ambassadeur du Japon à Alger, Kono Akira, avec lequel il a discuté de la coopération financière algéro-japonaise, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette entrevue, tenue mercredi au siège du ministère des Finances, "il a été procédé à un tour d'horizon sur l'état de la coopération et des relations économiques et financières entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens à même de les consolider", selon le communiqué.

Les deux parties se sont, par ailleurs, félicitées des résultats obtenues récemment dans le cadre des négociations portant conclusion de l'accord de non double imposition, ainsi que de l'engagement des deux pays en vue de parachever, dans les meilleurs délais possibles, les procédures devant aboutir à la signature de cet accord.

Il a été convenu à cet égard, d'œuvrer conjointement au renforcement de l'arsenal juridique régissant la coopération économique bilatérale, notamment, dans le domaine de l'investissement par la conclusion d'un accord bilatéral sur la promotion et la protection réciproque s des investissements. Cette rencontre a constitué également une opportunité pour le ministre à l'effet de présenter une vue d'ensemble sur les réformes engagées par le gouvernement algérien pour l'amélioration du climat des investissements en Algérie, notamment, à la faveur de l'adoption récente d'un nouveau code d'investissement.

L'ambassadeur japonais a fait part d'un grand intérêt exprimé par nombre d'entreprises japonaises pour le marché algérien et ses potentialités, selon le communiqué. Il a souligné à cet égard, l'importance accordée par ses potentiels investisseurs au développement du cadre juridique bilatéral.

M. Kassali a souligné les opportunités que recèlent le marché algérien et les possibilités de nouer des partenariats gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques des deux pays.

L'ambassadeur japonais a fait également part à l'occasion de cette entrevue, de la disponibilité de son pays à engager éventuellement une coopération financière pour accompagner les projets d'investissement en Algérie, ajoute le communiqué.