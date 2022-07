Les ministres de l'Energie algérien, nigérian et nigérien ont signé, jeudi, un Mémorandum d'entente de concrétisation du projet du Gazoduc Transsaharien (TSGP). Le Mémorandum d'entente a été cosigné par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre d'Etat nigérian des Ressources pétrolières, Timipre Sylva et le ministre nigérien de l'Energie et des Energies renouvelables, Mahamane Sani Mahamadou.

La signature de ce Mémorandum d'entente vient sanctionner les travaux de la 3e réunion ministérielle tripartite Algérie-Niger-Nigeria tenue au Centre international des conférences (CIC) autour du projet TSGP (Trans-Saharan Gas-Pipeline), consacrée à l'examen de l'ensemble des aspects du projet notamment l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route arrêtée à Abuja (Nigeria), et ce, dans le cadre des travaux de la Task Force composée des experts des trois pays.

Le TSGP est un méga projet de transport de gaz reliant les trois pays sur un tracé dépassant les 4.000 km.