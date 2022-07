Plusieurs zones d’ombre du territoire de la wilaya de Skikda ont été raccordées aux réseaux d’électricité et de gaz depuis le mois de juin passé, a-t-on appris jeudi après des services de la direction de Sonelgaz Distribution de cette wilaya.

Pas mois de1.717 foyers ont été reliés au réseau de gaz et 972 au réseau d’électricité depuis le mois de juin à ce jour, a précisé à l’APS Mme Widad Kanouche, chargée de communication de cette direction en marge des portes ouvertes organisée à l’occasion du 53ème anniversaire de la création du groupe Sonelgaz.

Ces foyers se répartissent sur des zones d’ombre des communes relevant des dairas Zitouna, Collo, Tamalous, Benazouz, El Harrouch, Ouled Attia et d’Azzaba, selon la même source qui a précisé que l’opération s’est déroulée en plusieurs étapes à la grande satisfaction notamment des habitants des localités montagneuses où l’hiver est particulièrement rude à cause des chutes de neige.

Les portes ouvertes sur la direction locale de Sonelgaz Distribution dont le siège est situé à la cité Benhouria du centre-ville ont permis aux visiteurs de découvrir les divers services offerts dont la possibilité de paiement des redevances par internet. Les citoyens ont reçu des explications sur les modalités de paiement électronique qui leur évite l’accumulation des factures et permet à l’entreprise de réaliser ses investissements et des dépliants et opuscules ont été distribués aux visiteurs.

Un stand de l’exposition a été réservé à la sécurité et à la rationalisation de la consommation énergétique.

La direction de Sonelgaz Distribution de Skikda mène depuis plusieurs semaines une campagne de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie à l’occasion de la saison estivale marquée par des pics sur la consommation électrique.