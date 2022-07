Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, a félicité les équipes de la Protection civile ayant participé à l'extinction des feux de forêt qui se sont déclarés la semaine dernière dans plusieurs régions de Tunisie, saluant leur "haut degré de professionnalisme".

Dans un message de félicitations adressé au directeur général de la Protection civile, M. Beldjoud s'est dit "immensément fier" des efforts résolus consentis avec bravoure par les équipes d'intervention lors de la mission de soutien pour lutter contre les feux de forêt en Tunisie, dans le cadre de la coopération entre les deux pays frères et conformément aux instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre de l'Intérieur a également rendu hommage aux cadres ayant supervisé les opérations, rappelant la participation "remarquable" de 80 éléments de la Protection civile de différents grades à ces opérations "couronnées de succès" ayant également mobilisé plus de 24 engins d'intervention rapide de différentes tailles, appuyés par deux hélicoptères des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP).

"Je salue le haut degré de professionnalisme dont vos services ont fait montre dans leurs interventions grâce à l'expérience mondialement reconnue de la Protection civile algérienne dans la lutte contre les catastrophes et à sa grande coordination avec son homologue tunisienne, qui ont permis de rapidement circonscrire les feux et d'éviter ainsi de graves pertes humaines et environnementales", a écrit M. Beldjoud dans son message.

"Je réitère mon hommage et adresse mes encouragements à tous ceux qui ont contribué à cette opération, vous souhaitant davantage de succès et de réalisations dans la lutte contre différents aléas", a-t-il conclu son message.