Le projet du Gazoduc Transsaharien (TSGP) permettra de renforcer la sécurité des approvisionnements en gaz des marchés mondiaux, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

"A travers la concrétisation du projet TSGP, nous escomptons, en effet, de continuer à jouer les premiers rôles en matière de sécurité des approvisionnements des marchés mondiaux", a déclaré M. Arkab lors de la troisième réunion tripartite Algérie-Nigéria-Niger sur le projet du TSGP.

Le ministre a souligné, dans ce sens, que la réalisation du projet TSGP intervient dans un "contexte géopolitique et énergétique particulier", marqué par une forte demande sur les hydrocarbures et en particulier sur le gaz naturel, d'une part, et une offre connaissant une tendance baissière, résultant de la baisse des investissements gaziers, constatée depuis 2014.

Selon le ministre, "la récente survenance des perturbations des approvisionnements en produits énergétiques, en général, et celles liées aux approvisionnements en gaz naturel en particulier, observée sur les marchés gaziers internationaux, nous interpelle à plus d'un titre quant à la place qu'occupera cette noble source d'énergie dans le mix énergétique futur".

M. Arkab a rappelé, dans ce cadre, que le gaz naturel présentait toutes les caractéristiques pour jouer les premiers rôles en matière de sécurité énergétique, car il s'agit d'une énergie "fiable, disponible, accessible et, surtout, propre".

"Pour nos pays, à travers le projet TSGP, les dividendes attendus portent sur le renforcement de leurs positions de fournisseurs fiables, dont la réputation en la matière n'est plus à démonter", a-t-il indiqué. "C'est dans ce contexte que je vous invite à profiter de cette opportunité, pour envoyer un signal fort à l'international, sur le lancement de la réalisation du projet TSGP, ce qui permettra aux sponsors d'entamer une prospection de partenaires pour le financement et la réalisation du projet, et ce, parallèlement à la réactualisation de l'étude inhérente au projet TSGP", précise-il.

Lors de cette 3e réunion ministérielle tripartite Algérie-Niger-Nigeria sur le projet Trans-Saharan Gas-Pipeline (TSGP), les ministres en charge de l'Energie des trois pays, examineront l'ensemble des aspects du projet, notamment, l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route arrêtée à Abuja (Niger ia), et ce, dans le cadre des travaux de la Task Force composée des experts des trois pays.

Pour rappel, le projet TSGP est un méga projet de transport de gaz reliant les trois pays sur un tracé dépassant les 4.000 km.