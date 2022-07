La dépouille de l'ambassadeur d'Algérie en Roumanie, Menad Habbak, décédé mardi à l'âge de 71 ans, est arrivée mardi après-midi à l'aéroport international d'Alger, Houari Boumediene.

Etaient présents à l'arrivée de la dépouille, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et nombre de responsables et de collègues du défunt ainsi que des membres de sa famille.

Le défunt a eu à occuper plusieurs postes, dont celui de Consul d'Algérie à Gafsa (Tunisie) et Consul général d'Algérie à Tunis pendant 10 ans, avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur d'Algérie en Roumanie, depuis octobre 2021.