Au cours du débat du Conseil de sécurité de l'ONU, tenu ce mardi et consacré à la situation au Moyen-Orient, particulièrement à la question palestinienne, plusieurs membres du Conseil de sécurité ont largement souligné et hautement apprécié les efforts déployés par l’Algérie pour la réconciliation palestinienne.

A cet égard, le président du Conseil de sécurité ainsi que plusieurs autres pays ont appelé la communauté internationale à soutenir tous les efforts déployés en vue de faire aboutir la réconciliation inter-palestinienne, relevant l'importance que représente la réconciliation pour la relance du processus politique visant à parvenir à une solution juste et durable à cette question.

Dans son intervention, l’Ambassadeur Nadir Larbaoui, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a mis en exergue les efforts du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui ont permis de réunir à Alger, à l'occasion de la célébration du soixantième anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale, le Président Palestinien et le chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas, une rencontre historique qui intervient après un froid de plusieurs années.

Estimant que l'option politique et pacifique est la seule voie pour résoudre la question palestinienne, le diplomate algérien a souligné que l'Algérie s'est efforcée d'unifier les rangs palestiniens en accueillant le dialogue national palestinien pour discuter de tout ce qui renforcerait l'unité du front intérieur palestinien et l’adhésion à toutes les résolutions pertinentes et à la légalité internationale, permettant aux frères palestiniens d’être pleinement préparés à s'engager dans toute voie de négociation future de manière unifiée.

D'autre part, l’Ambassadeur a déploré que les réunions du Conseil de Sécurité se succèdent alors que les résultats ne suivent pas, ni ne correspondent au niveau des sacrifices et des souffrances du peuple palestinien frère.

''L'Algérie, comme l'a souligné le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, n’a pas cessé d’appeler la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités, notamment celles de faire cesser les exactions et les violences criminelles contre le peuple palestinien, mettre fin à l'occupation et lui permettre de recouvrer ses droits légitimes pour étab lir un Etat palestinien indépendant avec Al- Qods Al-Sharif comme capitale.

De même que l’Algérie, a-t-il ajouté, n’a ménagé aucun effort et au plus haut niveau pour assurer la protection internationale nécessaire au peuple palestinien et aux lieux Saints, et de mettre fin à l'oppression exercée impunément par les forces d'occupation sionistes contre le peuple palestinien.''

''L'Algérie reste fidèle à ses principes et valeurs de défense de la cause palestinienne et du droit du peuple palestinien à établir un état indépendant avec comme capitale Al Qods Al-Sharif, et ce, conformément aux résolutions des Nations Unies et à l'Initiative de paix arabe, qui demeure parmi les principes fondamentaux internationalement reconnus comme seuls moyens d'assurer une solution globale, juste et durable à la question palestinienne.''

''Quiconque parie sur le facteur temps pour imposer le fait accompli et tenter de rendre l'anormal naturel, est un pari perdu d’avance car il ne tire pas les enseignements de l'histoire qui ont prouvé qu’aucune légitimité ne pourrait être octroyée à l’occupation et que les vaillants défenseurs de leur droit demeurent attachés à leurs revendications légitimes jusqu'à ce qu'ils atteignent le plein exercice de leur droit à la liberté.