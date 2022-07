Un mémorandum d’entente a été signé mardi à Alger entre l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) et son homologue du Mali portant sur la consolidation de la coopération bilatérale.

La cérémonie de signature, qui s’est tenue en marge des travaux de la 6e Conférence des plénipotentiaires de l’Union africaine des télécommunications (UAT), s’est déroulée sous la supervision du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, et de l’ambassadeur du Mali en Algérie, Mahamane Maiga.

Le document a été signé par le président du Conseil de l’ARPCE, Zineddine Belattar, et par le président du Conseil de l’Autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication et des Postes, Sidou Bona Sankar.

Selon l'ARPCE, les deux pays s'engagent, à travers ce mémorandum, à œuvrer pour le renforcement de leur coopération, avec notamment "un échange régulier d’informations, d'expériences et de compétences dans le domaine de la régulation et de la réglementation des télécommunications, des TIC et de la Poste".