Deux problèmes e posent avec acuité avec les clubs africains qualifiés en Ligue des champions ou en coupe de la Confédération africaine de football : les licences des joueurs et les stades. Ce qui ne favorise nullement le développement du football dans notre continent.

Et c’est justement pourquoi la Confédération africaine de football (CAF) vient d’annoncer sur son site officiel qu’un séminaire annuel sur les licences de club de la CAF sera organisé dès, demain, vendredi, au Caire et qui s’étalera jusqu’au 29 juillet 2022.L’instance fédérale africaine indique, en effet, que ce séminaire est organisé par le département du football professionnel de la CAF, au cours duquel, les séminaristes plancheront sur le lancement par l’instance continentale de football de plusieurs nouveaux règlements, une plateforme en ligne, ainsi que des projets liés à la licence des clubs, aux stades et à la professionnalisation du football de clubs en Afrique.

Il y a lieu de faire remarquer sur le plan général que la professionnalisation du football sur le continent ne connait pas de grandes avancées et ce, particulièrement sur le plan financier où les Fédérations ne sont pas bien riches et surtout n’ont pas de min mise sur les infrastructures sportives.

On espère donc que les séminaristes étudieront ces problèmes de gestion qui les dépassent souvent. Car, souvent en Afrique, les infrastructures sportives sont sous tutelle des ministères et non des fédérations.

Et pour revenir à cette réunion qui débutera vendredi, la Caf indique dans son communiqué qu’en matière de participants et des invités, on retrouvera des membres du Comité exécutif de la CAF, des commissions d'organisation de la CAF, des 54 associations membres, des unions zonales, de la FIFA et des confédérations sœurs, de FIFPRO Afrique et des instructeurs des Licences de club de la CAF entre autres.

Sur le sujet, Muhammad F. Sidat, responsable du football professionnel de la CAF, a déclaré que « Ce séminaire continental va être un moment marquant pour la CAF. Nous allons engager des discussions avec les associations membres de la CAF, lancer le nouveau système d’octroi de licences aux clubs de la CAF et du règlement des stades, en plus de la plateforme en ligne de licence des clubs de la CAF.

Nous avons des attentes très élevées vis-à-vis de ce séminaire et nous espérons que les participants pourront tirer le meilleur parti des sessions. ». D’ailleurs des thèmes en discussions on relèvera, entre autres, la Plateforme en ligne de licences aux clubs, une table ronde sur l'octroi de licence aux clubs organisée par la CAF - FIFA et Confédérations, sans oublier les arriérés de paiement ainsi que l’Audit externe et les vérifications ponctuelles de l'octroi de licences aux clubs.

En Algérie, il y a lieu de rappeler qu’au mois de janvier, une délégation de la CAF a visité des infrastructures en Algérie.D’ailleurs, c’est ce même Sidat Muhammad Feizal, le responsable senior licence de clubs de la CAF qui a été à la tête de cette commission d’inspection, qi a visité cinq enceintes sportives jusqu’au 21 janvier. Il s’agit du 5 juillet 1962 à Alger, du 8 mai 1945 à Sétif, du Complexe Olympique d´Oran, du 20 août 1955 à Béchar et enfin du 1er novembre 1954 à Tizi-Ouzou.

Programme complet du séminaire :

Premier jour, 27 juillet 2022 :

-Cadre réglementaire de l'octroi de licence aux clubs de la CAF (édition 2022)

-Lancement de la plateforme en ligne de licences aux clubs de la CAF (CLOP)

-Session de formation - Plateforme en ligne de licences aux clubs CAF (CLOP) – -Analyticom

Deuxième jour, 28 juillet 2022 :

-Session de formation 2 - Plateforme en ligne de licences aux clubs (CLOP)

- Analyticom

-Table ronde sur l'octroi de licence aux clubs organisée par la CAF - FIFA et Confédérations

-Arriérés de paiement - Muhammad F. Sidat, Responsable du football professionnel de la CAF

-Audit externe et vérifications ponctuelles de l'octroi de licences aux clubs

-Séance de discussion sur le football professionnel et les licences de clubs organisée par la CAF - FIFA et Confédérations

Troisième jour, 29 juillet 2022 :

-Cadre réglementaire des stades de la CAF (édition 2022) et directives de pré-inspection des stades

Session de formation 3 - Plateforme en ligne d'octroi de licence aux clubs de la CAF -(CLOP)

- module de l’inspection de stade

-Session pratique – Inspection du 30 June Stadium du Caire.