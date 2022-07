Près de 10 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis durant le premier semestre de l’année en cours, lors de plusieurs opérations de contrôles menées par les services de la direction du Commerce et de la promotion des exportations de Médéa, a-t-on appris, mardi, auprès de cette structure.

Ces saisies ont été opérées au niveau de nombreux commerces et auprès de vendeurs ambulants, dans le cadre des activités de protection du consommateur, a indiqué la même source, précisant que le montant global des marchandises saisies et détruites par la suite, s’élève à 30 millions de DA. Par ailleurs, 152 commerces ont fait l’objet, au cours de la même période, de décisions de fermeture administrative d’une durée d’un mois pour infraction aux pratiques commerciales, a-t-on ajouté, révélant que pas moins de 1. 877 infractions ont été recensées et verbalisées, lors de ces contrôles.

Les opérations de contrôle menées par le service des pratiques commerciales et de la répression des fraudes ont permis de déceler un montant de 80 millions de DA de transactions commerciales sans facturation, auquel s’ajoute un chiffre d’affaire dissimulé de près de 3 millions de DA, a-t-on signalé.