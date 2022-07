Un siège de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPG) de la sureté de daira d’El Ogla (Tébessa) a été inauguré mardi par l'inspecteur régional de la police de l'Est, le contrôleur général de police Djamal Younsi, accompagné du chef de l'exécutif local, Mohamed El Baraka Dahadj et des autorités sécuritaires et militaires en plus des représentants de la famille révolutionnaire dans le cadre de la célébration du 60eme anniversaire de la création de la police algérienne.

Le siège de cette brigade mobile de la police judiciare qui couvre quatre (4) communes (El Ogla, El Mezeraa, Bedjene et de Stah Guentis) est doté d’équipements modernes qui facilitent le travail des policiers et a nécessité une enveloppe financière de plus de 170 Millions DA.

La nouvelle structure de police assure une couverture sécuritaire au profit de plus de 47.

000 âmes à travers la mobilisation de 70 éléments de différents grades, selon les explications fournies sur place.

Le bâtiment, a-t-on encore détaillé de même source, comprend un bloc administratif, un club et une salle de sport, un stade et un célébatorium d'une capacité de 15 lits.

L'inspecteur régional de la police de l'Est, a également supervisé la cérémonie d'installation du commissaire divisionnaire de police, Zoubir Bakchit, chef sûreté de wilaya de Tébessa, en remplacement du commissaire divisionnaire de police Mohamed Boubata.

Le même responsable a donné des instructions visant à intensifier les efforts de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes dans cette wilaya frontalière et cela dans le but d’assurer la sécurité des personnes et des biens.