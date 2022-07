Au total 460 enfants issus de neuf (9) communes de la wilaya de M’sila bénéficient de séjours dans des camps d’été sur les plages des wilayas de Béjaia , Boumerdés, Chlef et de skikda, a-t-on appris mardi auprès des services de la direction de la jeunesse et des sport (DJS).

Ces enfants, issus des communes de Sidi Aissa, Ouled Mansour, Ouled Madhi, Maadid, Hammam Delaa, Tarmount, Sidi Hadjres, Bouti Sayah et de Khettouti Sed El Djir profiteront des bienfaits de la mer pendant une durée de dix jours, a précisé la même source, expliquant que d’autres sessions seront organisées dans le cadre de cette opération s’étalant du 16 juillet jusqu’à fin août prochain, à l’initiative du ministère de tutelle.

Les enfants concernés âgés entre 6 à 14 ans sont pris en charge par l’Agence nationale des loisirs de lajeunesse et la ligue des activités de Plein Air, de loisir et d’échanges entre jeunesde la wilaya de M’sila qui ont programméplusieurs activités culturelles, sportives et des balades touristiques dans ces wilayas côtières.

L’encadrement et l’accompagnement de ces enfants sont assurés par des animateurs de camps d’été, de centres de vacances et de loisirs et des éducateurs de la wilaya, a-t-on indiqué.

En outre, plus de 100 jeunesdes Scouts musulmans algérien (SMA) de la wilaya de M’sila ont pris la route vers des régions coutières de l’Est du pays, a-t-on noté, ajoutant que le "train de la plage" assure depuis une semaine le transport de jeunes à partir de M’sila vers les plages d’Alger et de Boumerdès, ont indiqué les services de la wilaya, ajoutant que plus de 100 jeunes utilisent quotidiennement ce train vers les régions côtières d’Alger et Boumerdès, a-t-on noté.